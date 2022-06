Pas på: Falsk SMS lokker dig til at afsløre oplysninger

Passer aarhusianerne ikke godt på, kan de ende som ofre for internetsvindel.

Lige nu modtager flere nemlig en sms-besked, der udgiver sig for at være fra Aarhus Kommune. Men det er den ikke, og derfor advarer kommunen nu mod overhovedet at åbne linket.

Sms'en er udsendt af nogle bagmænd, der forsøger at få login-oplysninger til ens NemID.

”Aarhus Kommune har sendt dig ny post. Læs den på aarhuskommune.net”



Sådan står der i sms'en, men internetadressen er ikke Aarhus Kommunes. I stedet bliver man sendt ind på en hjemmeside, som ligner en officiel hjemmeside fra det offentlige, hvor man tilsyneladende skal logge ind med NemID.