Pas på – dyre cykler stjæles med vinkelslibere

Til at begynde med tænkte Jesper Baunsgaard ikke videre over, hvad han havde set. Men da han havde parkeret sin egen cykel ved sit hjem, gik han alligevel ud i sin indkørsel igen.

- Jeg gik mod lyden, og så en mand på hug i færd med at skære cykellåsen på en ladcykel over med en vinkelsliber, fortæller Jesper Baunsgaard til TV2 Østjylland.

- Vi kan se, at gennemsnitserstatningerne på cykler er steget med 56% i perioden 2012-2022. Danskerne har i højere grad taget ladcykler og elcykler til sig, og de er attraktive for tyvene, fordi de er lette at sælge videre, siger Pia Holm Steffensen til TV2 Østjylland.

I mange år har antallet af cykeltyverier været faldende. Men tal fra F&P, som er brancheorganisationen for forsikrings- og pensionsselskaber, viser, at der i de seneste år har været en stigning i antallet af cykeltyverier.

Østjyllands Politi oplyser desuden, at der for nylig har været andre lignende sager, hvor cykler i Aarhus og omegn er blevet stjålet med vinkelslibere.

Ejer endnu ikke fundet

På baggrund af episoden ringede Jesper Baungaard til politiet.

- Politiet sagde, at den bedste og hurtigste måde at finde ejeren på, ville være at lave et opslag i facebookgruppen 'Alle os i Åbyhøj', siger han.

Et sådant opslag har han derfor lavet, hvor han blandt andet skriver om, hvordan en person havde gang i en vinkelsliber på åben gade.

I Åbyhøj Facebook-gruppen rapporterer yderligere to andre borgere om stjålne ladcykler inden for det seneste døgn.

Vedkommende, som savner sin ladcykel, har i skrivende stund ikke meldt sig.

Ladcyklen er derfor i Jesper Baungaards varetægt.

Hvis ejeren ikke henvender sig, tager politiet sig af cyklen.