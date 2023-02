Partikoryfæ revser lokale politikere efter drama

- Selvfølgelig er jeg skuffet, og jeg mener, at man kunne have løst problemerne, hvis der var en vilje til det. Den vilje har ikke været tilstrækkeligt til stede, siger han til TV2 Østjylland.

Partiets to andre medlemmer af byrådet, Thure Hastrup og Kathrine Vinter Nielsen, deltog dog i forhandlingerne på mandat fra lokalbestyrelsen, og de udtalte offentlig kritik af Solveig Munks udtalelser.

Mangler vilje

De tog afstand fra hendes udtalelser, som ifølge Kathrine Vinter Nielsen og Thure Hastrup også var en anklage om racisme rettet mod dem.

Det er blot den seneste konflikt i gruppen, som end ikke en professionel konfliktmægler kunne løse.

Per Clausen mener, partiet har gjort, hvad der var muligt for at samle de tre i byrådsgruppen.

- Vi har hele tiden sagt, at man skal forsøge at etablere en kultur, hvor man er uenige på en god måde. De skal selv have viljen til, at det lykkes, og det synes jeg ikke rigtig, de har, siger partikoryfæet, der selv har deltaget i møder med gruppen om samarbejdsklimaet.

Hans konklusion er:

- Flere burde kigge på sig selv og sine egne handlinger i stedet for at kigge på de andre.

Mandat smutter

Thure Hastrup tager sit mandat med sig. Normalt ville det vække kritik i Enhedslisten, men situationen er særlig.



Hvis han forlader sit mandat, bliver det overtaget af Viggo Jonassen, der blev smidt ud af partiet for et år siden efter anklager om sexistisk omtale af partiets stemmesluger Laura Bryhl, chikane og dårlig arbejdsmiljø. Anklager, som han afviser pure.