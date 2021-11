Partier: Ekstra vandregning skal ikke lande hos forbrugerne

S foreslår grundvandspark

Lige nu står en typisk husstand i Aarhus Kommune over for en kommende ekstraregning på omkring 4800 kroner, fordi landmændene i kommunen skal have kompensation for at droppe sprøjtemidlerne.

- Det mener vi, er alt for voldsomt, siger Jacob Bundsgaard (S).

Derfor foreslår partiet blandt andet at etablere en grundvandspark i Beder syd for Aarhus, som et at de tiltag, der skal fordoble arealet af pesticidfrie områder i kommunen.