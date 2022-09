Parti vil smide omstridt forening ud af folkeskolen

Det har blandt andet fået undervisningsminister Pernille Rosenkrantz-Theil (S) til at undre sig over, hvorfor Normstormerne ikke bare fremlægger deres undervisningsmateriale.



- Personligt finder jeg det underligt, at Normstormerne ikke bare affejer kritikken ved at fremlægge det, sagde Pernille Rosenkrantz-Theil for nylig til TV 2.

Undervisningsministeren understregede, at hun ikke kan tvinge foreningen til at fremlægge deres undervisningsmateriale.

Økonomisk støttet af kommunen

Ifølge TV 2 modtager Normstormerne økonomisk støtte fra Københavns Kommune, og foreningen har også en samarbejdsaftale med Aarhus Kommune.

Med den aarhusianske aftale har foreningen også fået en årlig pose penge, fremgår det af en skriftlig orientering fra Børn og Unge.

Her fremgår det, at Normstormerne i 2018 og 2019 årligt modtog 250.000 kroner fra Aarhus Kommune, og at beløbet siden da er øget med yderligere 200.000 kroner årligt.

- Problemet med Normstormerne er ikke seksualundervisningen eller de unge frivillige. Men derimod at det er en yderliggående venstreorienteret organisation. Det vil svare til at sætte Nye Borgerlige til at undervise i samfundsfag, siger Jacob Søgaard Clausen.

I deres vedtægter beskriver de sig selv som en forening, der arbejder for en forandring af de normer og strukturer, der skaber negativitet, mobning, diskrimination og vold mod LGBTQIA+personer.

Flere partier afviser forslaget

Siden 2014 har Normstormerne været et tilbud til undervisningen på folkeskolerne i Aarhus Kommune.

Rådmand for Børn og Unge, Thomas Medom (SF), mener at man bør hylde de unge frivillige fra Normstormerne og ønsker ikke at stoppe samarbejdet.

- Der er ret entydigt et billede af, at der er et mistrivselsproblem blandt LGBT-personer, siger han.