Parti udstiller partihoppere med særlig tekst

Kunne I ikke have mindet folk om det uden at sabotere Liv Gro Jensens og Sander Jensens plakater?

- Vi har ikke saboteret noget som helst.

Men i har bevidst sat dem op der?

- Der er ikke noget sabotage i det. Vi har ikke hængt dem hen over deres plakater. Det her er vores almindelige valgplakater, og her er det en fin påmindelse om, at vi stadig er her. Men vi saboterer ikke noget. Vi har hængt plakaterne der, hvor det giver størst muligt blikfang. Vi må jo være lidt kreative, siger Thor Clasen Jonasen.

Det handler vel om at stille dem i et dårligere lys?

- Nej, det handler om at minde folk om, at vi eksisterer. Hvis man stemte på Liv Gro Jensen eller Sander Jensen sidste gang og ser på deres valgplakater, at de er skiftet til SF, så skal man da overveje, om man vil stemme på dem igen, eller om man vil stemme på Alternativet, siger han.

- Jeg har ikke noget imod Liv Gro Jensen eller Sander Jensen, og jeg har været glad for deres indsats i Alternativet. Så det er ikke et udtryk for, at jeg er uenig med dem.