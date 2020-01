Par generet af røg: Forbyd brændeovne

En knitrende brændeovn er ganske hyggeligt at sidde og lune sig ved. Men for familien Madsen er erfaringerne med brændeovne knap så hyggelige.

Jeg kunne simpelthen ikke byde mine børn, at vi skulle blive boende der. Charlotte Madsen, Aarhus

De måtte sælge drømmehuset i det nordlige Aarhus, fordi de blev voldsomt generet, når naboerne tændte op i brændeovnen.

- Jeg kunne simpelthen ikke byde mine børn, at vi skulle blive boende der. Vi fik hele tiden forurening ned over vores hus, siger Charlotte Madsen til TV2 ØSTJYLLAND.

Familien fik røg fra naboens skorsten ind gennem ventilation og vinduer, og det påvirkede hverdagen i hjemmet.

- Vi kunne jo ikke lufte ud. Lad os sige, at man har tændt stearinlys, så det oser lidt. Så vil man gerne lufte ud, men det kunne vi bare ikke. Det var forfærdeligt.

Her kan man se, hvordan den hvide røg fra brændeovnen kryber ned af naboens tag.

Skyld i 400 dødsfald

I Danmark er der ca. 670.000 brændeovne. Her i Østjylland er der flest i Aarhus Kommune, hvor der er over 18.000.

Undersøgelser viser, at forurening fra brændeovne er skyld i cirka 400 for tidlige dødsfald om året. Til sammenligning er forurening fra vejtrafik skyld i cirka 320 for tidlige dødsfald.

I Østjylland er der flest brændeovne i Aarhus Kommune.

- Når man fyrer med træ i en brændeovn, så kommer der en masse sodpartikler ud af skorstenen. Det er de partikler, vi mener, er nogle af de farligste for vores helbred. De kan give lunge og hjerte-kar-sygdomme og i sidste ende være dødeligt, siger professor på Institut for Miljøvidenskab på Aarhus Universitet, Jørgen Brandt, til TV2 ØSTJYLLAND.

Charlotte Madsen har derfor skrevet et brev til folketingsmedlemmerne, hvor hun blandt andet opfordrer politikerne til at forbyde brændeovne i områder med fjernvarme.

- Hvorfor skal jeg finde mig i at have så dårlig en livskvalitet, for at de kan sidde og hygge sig med en brændeovn?

Ny teknologi kan løse problemet

Den opfordring griber Søren Egge Rasmussen (EL) gerne. Han er helt enig i, at brændeovnene bør forbydes.

- Når nu man har fjernvarme i vores huse, hvorfor så have en brændeovn også? I Aarhus og Randers har man eksempelvis fjernvarme med biomasse, og så giver det ikke mening at have brændeovn i sit hjem. Det giver ikke mening længere, som det gjorde, da der var kulfyring på Studstrupværket, siger Søren Egge Rasmussen til TV2 ØSTJYLLAND.

Der skal nok være en eller anden forbudspolitiker, der vil hoppe på den limpind, men det gør jeg altså ikke. Lars Boje Mathiesen, folketingsmedlem, Nye Borgerlige

Han understreger, at det kun giver mening i områder, der i forvejen har fjernvarmeforsyning. Men i fremtiden bliver der ifølge Søren Egge Rasmussen endnu mere grund til at undvære brændeovnen.

- Når vi får omstillet vores fjernvarmeforsyning til geotermi, så vil vi komme frem til at have en reel fjernvarmeforsyning på vedvarende energi, og så giver det endnu mindre mening med brændeovne, siger han.

Lars Boje Mathiesen (NB) er dog af en anden holdning. Selvom han har sympati for familien Madsen i Aarhus, er han modstander af et forbud.

- Der er jo ingen grund til, at vi skal gå ind og forbyde brændeovne for hundredtusindvis af danskere i deres hjem. Der skal nok være en eller anden forbudspolitiker, der vil hoppe på den limpind, men det gør jeg altså ikke, siger Lars Boje Mathiesen.

Han mener, at teknologien inden for de kommende år vil løse problemet, når de filtre, der kan stoppe partiklerne, er færdigudviklede.

Nu kan jeg bare leve. Det er helt fantastisk. Charlotte Madsen, Aarhus

Men det ville Charlotte Madsen og hendes familie ikke vente på. De er nu flyttet til et nyt område, hvor der ikke er nogle skorstene – og dermed ingen brændeovne.

- Nu kan jeg bare leve. Det er helt fantastisk, siger Charlotte Madsen.

