Pakkebud truet med kniv

Politiet efterlyser to ukendte gerningsmænd, efter at et pakkebud onsdag blev truet med en kniv i Aarhus Midtby.

Den 32-årige har forklaret politiet, at han skulle til at tage nogle pakker ud af en varebil, mens han holdt parkeret på Fiskergade.

På et tidspunkt blev han kontaktet af to unge mænd, som sagde, at han skulle give dem pakkerne.