Paddlesurfere ramt af bøder: Det skal du huske

De mange soltimer og de høje temperaturer har sat gang i højsæsonen for verdens hurtigst voksende vandsport, Stand Up Paddle – eller bare SUP. Det er det halvstore surfbræt, som man står op på med en pagaj-lignende ting i hånden, og som du formentlig har set ved kysten de seneste år.

Problemet er bare, at alle ikke er helt klare over, hvilke regler der gælder, når man bevæger sig ud på vandet. Det er nemlig et krav, at man har en rednings- eller svømmevest med om bord.