Påvirket bilist endte i privat have

En ung 23-årig bilist kom natten til mandag på afveje i Risskov. Helt bogstaveligt. På sin tur endte han nemlig i en privat have.

Forinden havde han påkørt et målerskab, et skilt og et stendige på Stenagervej, inden bilen var røget igennem en hæk og altså endte i en privat have på Tværmarksvej.

Østjyllands Politi fik anmeldelsen klokken 01.35, efter at en borger, som havde overværet uheldet, havde tilbageholdt den 23-årige, der virkede påvirket af stoffer.