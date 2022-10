Påvirkes du? 40.000 skal skifte tv- og internetudbyder

En stor del af Antenneforeningen Aarhus’ 40.000 medlemmer skal nu skifte Stofa ud med selskabet Vios, som er foreningens selvskabte brand.

- Vi har valgt at købe nettet hjem og lave vores eget brand Vios, som står for vi og os – fællesskabet, siger Michael Jakobsen, som er direktør for Vios.

Antenneforeningen Aarhus er en privat forening, som har base i Aarhus.

Den ejer og driver et stort antal af aarhusianernes anlæg, som leverer tv og internet.

Beslutningen om at skifte til Vios kommer på baggrund af et ønske om mere selvstændighed.

- Vi mener, vi kan gøre det bedre for vores medlemmer, og vi kan gøre det bredere og have langt flere produkter, som er tilpasset vores medlemmer i Aarhus, siger direktøren.

- Det bliver ikke dyrere

Ifølge ham skal medlemmerne ikke være nervøse for prisen.

- Det kan være svært at sammenligne, fordi vi kommer til at tilbyde nogle andre produkter, men vores medlemmer kommer i hvert fald til at få mere for pengene, end de gør i dag, siger Michael Jakobsen.



På Vios’ hjemmeside kan se, om man har mulighed for at skifte til Vios.

- Vi kommer til at informere vidt og bredt om, hvordan man skal forholde sig, hvis man vil skifte til Vios. Har man brug for mere hjælp, kan man også ringe til os, siger Michael Jakobsen.

Han fortæller, at Vios blandt andet vil have fokus på bredbåndshastighed, og så vil der være et godt udvalg af tjenester og produkter, blandt andet Flipp som giver adgang til online magasiner.

Formanden i Antenneforeningen Aarhus, Jesper Pedersen, er glad for, at nettet hjemtages.

- Dermed sikrer vi en stærk forening med lokal forankring og personlig kundeservice, som har fokus på medlemmernes muligheder, siger han i en pressemeddelelse.

Hvis man er en af dem, som skal skifte udbyder, kan det gøres på Vios’ hjemmeside eller i deres fysiske butik i Aarhus.