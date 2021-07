Påkørt betjent er nu uden for livsfare

I januar i år sagde selv samme mand til TV2 ØSTJYLLAND, at han jævnligt kører vildt og langt uden for lovens rammer.

- Jeg kører meget hasarderet. Jeg er kendt som vanvidsbilist her rundt omkring, sagde han, da TV2 ØSTJYLLANDs reporter mødte ham på en tankstation.



- Jeg kører over for rødt hele tiden. Det er ikke fordi, en rød lygte skal forhindre mig i at køre over. Hvis der er frit, så kører jeg jo bare.