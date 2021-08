På Aarhus Universitet står de for test af dansk vaccine: Ser rigtig godt ud

- Coronavirus er kommet for at blive. Den første udfordring var at vaccinere befolkningen. Den anden udfordring bliver at holde immuniteten i al overskuelig fremtid, siger Søren Riis Paludan.

Han forklarer, at håbet er, at ABNCoV2 har potentiale til at indgå sammen med de allerede godkendte vacciner, når vi løbende skal genvaccineres.

- Man går efter, at det skal være en booster-vaccine, som man for eksempel får en gang om året. Ligesom vi ser med influenza-vacciner, fortæller Søren Riis Paludan.

Andre bud på brug af nye vacciner er i lavindkomstlande, hvor kun en meget lille del af befolkningerne er blevet vaccineret.