Overvågning af handicappede er et nødvendigt onde

I efteråret sidste år besluttede Aarhus Kommune, at det skulle være slut med en fast hjælper til Mette Maabjerg efter næsten fire år. I stedet vil de erstatte det med hjemmehjælp og ledsagertimer.

Mette Maabjerg klagede dog, og Ankestyrelsen gav hende ret i, at sagen ikke var belyst godt nok. Men nu mener Aarhus Kommune, at det er nødvendigt at hyre to personer, der skal overvåge Mette Maabjerg i to døgn i hendes eget hjem for at belyse sagen.

Metoden er brugt i flere kommuner

En metode, som ifølge Dansk Handicap Forbund, bliver brugt i flere kommuner.

- Det er en stigende tendens. Kommunerne gør det, fordi de vil spare penge, og de håber, at overvågningen fører til, at man ikke skal fortsætte den faste hjælp. Det er helt vildt grænseoverskridende for borgeren, lyder det fra Jeppe Kerchhoffs, der er faglig og politisk chef hos forbundet.



Den samme følelse sidder Mette Maabjerg med.

- Jeg synes, det er vildt krænkende og ydmygende, og det gør mig så utroligt ked af det. De kommer, fordi jeg ikke kan gøre andet. Jeg er jo totalt magtesløs. Hvis jeg ikke gør det her og makker ret, så vil kommunen jo sige, at jeg ikke bidrager til sagens oplysninger, sagde Mette Maabjerg søndag til TV2 ØSTJYLLAND.