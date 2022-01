Overraskelse på Fredensvang: Afdød fan efterlader AGF kæmpebeløb

- Vi er også ydmyge over for det. Det er noget helt specielt, når nogen i deres sidste vilje tænker på AGF på den måde, siger formanden til TV2 ØSTJYLLAND.

Mere end en klub

- For mig viser det, hvor meget AGF betyder for rigtig mange mennesker. Det understreger, at vi er meget mere end en klub. Det skal vi have respekt for, og det bliver vi mindet om nu, siger bestyrelsesformanden.