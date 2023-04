Overfyldte internater: Alt for mange misforstår deres kanin

Små søde kaniner, der elsker at blive klappet og nusset.

De kan sagtens bo i et lille bur, og det er et nemt kæledyr, for børnene at have, imens de er små

Sådan tænker mange nok, men det er helt misforstået.

Det siger Rolf Nordentoft, der er internatsleder ved Dyrenes Beskyttelse Aarhus.

- Folk tænker, kaniner er sådan et klappedyr, men de færreste kaniner er automatisk glade for at blive nusset, de bliver lige så gamle som en hund, og de skal have minimum 9 kvadratmeter at bo på.