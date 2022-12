Overfaldet af drenge: De råber, vi er klamme og forkerte

De havde netop forladt en julefrokost for at tage videre i byen. De to mænd stod med hver deres smøg i hånden, da gruppen af drengen kom gående på den anden side af gaden.

De otte-ni drenge begyndte at råbe efter Suki Saleelawest og Dennis Jung Møller, mens de krydsede Mejlgade i det centrale Aarhus.

- De spørger, om vi er bøsser, og om vi får pik. De råber, de er bange for, at vi kommer og knepper dem, og de fortæller os, hvor forkert og klamt det er, siger Suki Saleelawest.

Episoden fandt sted lørdag aften klokken 22 foran Kvindeínformationscaféen Sappho i Mejlgade i det centrale Aarhus.

Gruppen af drenge kommer over til Dennis Jung Møller og Suki Saleelawest, der forsøger at indgå i en dialog med drengene, men på et tidspunkt går Suki Saleelawest ind på cafeen. Da han opdager, at hans kammerat ikke er gået med, går han ud igen, hvor drengene stadig står og taler nedladende til Dennis Jung Møller.

- I det jeg træder ud, får jeg en knytnæve på højre kæbe, og så jeg taber mine briller og bliver ret konfus. Så løb de alle sammen. Jeg forsøgte at løbe efter ham, der slog mig. Men jeg fangede ham ikke, siger Suki Saleelawest.

Kræver handling

De så overfaldsmændenes ansigt, og de er ikke i tvivl om, at de var mindreårige.

De to mænd har valgt at stå frem med deres oplevelse, fordi de mener, danskerne lever i en forestilling om, at den slags ikke sker i Danmark. Dennis Jung Møller fortæller, at han desværre ikke er overrasket over, at det kan ske på en festlig aften i Aarhus med mange mennesker på gaden.

- Det sker, og det sker langt oftere, end folk tror. Både verbale overfald og fysiske overfald. Det sker bare for meget, og det er derfor, vi rækker ud, så der kan komme fokus på det, siger han.