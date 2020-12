Over tre timers lang kø: Østjyder valfarter til lyntest-center

Anbefalinger kommer i næste uge

Sundhedsstyrelsen kommer i næste uge med konkrete anbefalinger til, hvordan lyntest mere systematisk skal tages i brug.

De nuværende anbefalinger lyder, at lyntest ikke er for folk med symptomer for coronavirus, nære kontakter til smittede eller sundhedspersonale, som skal testes som normalt.

- Vores test er til almindelige folk, som ikke har symptomer. Det har vi meldt ud hele tiden.

- Det er vigtigt at følge myndighedernes anbefalingerne, og den største appel er fortsat at følge retningslinjerne - herunder at holde afstand og have god håndhygiejne, siger siger Jørgen Mieritz.