Over 200 bilister blitzet på motorvejen

Lørdag formiddag oplevede 245 bilister at få lyset fra en blitz i øjnene, mens de kørte på Østjyske Motorvej tæt på tilkørsel 46 ved Hinnerup.

På strækningen holdt en af politiets fotovogne lørdag fra middagstid og fem timer frem, og der var god fangst.

- Det er selvfølgelig alt for mange. Vi har løbende kontrol på motorvejen, og vi oplever, at der er alt for mange, som kører for stærkt, siger Jakob Christiansen, kommunikationsmedarbejder hos Østjyllands Politi.

Èt klip i kørekortet

I alt 245 bilister blev målt til at køre hurtigere end de tilladte 110 kilometer i timen. Selv de bilister i personbil, som har kørt blot en kilometer over fartgrænsen på denne strækning, kan forvente en bøde på 1200 kroner.

En enkelt bilist kørte så meget for stærkt, at vedkommende, udover en bøde, kan se frem til et klip i kørekortet.



- Der skal en hastighed på 144 kilometer i timen eller over, før man får et klip i kørekortet på en strækning, hvor man må køre 110 kilometer i timen, siger Jakob Christiansen.