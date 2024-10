Over 120 personer sigtet

Danmarksdemokraternes formand, Inger Støjberg, har i sin landsmødetale et kommunalvalgløfte med til medlemmerne. Det skriver Ritzau.

- Så når vi går til kommunalvalg næste år, så er det vores klare løfte til vælgerne, at vi ikke kommer til at medvirke til at trække solcelleparker ned over hovedet på lokalområder, der helst vil være fri, lyder det fra Støjberg.

Løftet kommer i forbindelse med, at partiet har foreslået et øjeblikkeligt stop for regeringens planer om at opstille solcelleanlæg rundt om i landet.