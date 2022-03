Over 100 år gammelt træskib har stadig vind i sejlene

Mere end et skib

Træskibet er i brug året rundt, og hos de frivillige brugere er det langt mere end bare et skib.

- Skibet er ikke kun en træklods. Skibet er faktisk en personlighed. Det tangerer, at man er tilbøjelig til at se det som et væsen, der er betydelig ældre og med en større visdom, end vi andre bærer rundt på, siger Vagn Mørch Sørensen, frivillig.

- Når jeg er ombord på skibet, så er alt andet ret uvæsentligt. Jeg lægger alle mine andre bekymringer fra mig oppe på land, siger han.