Ovenpå indbrudsbølge: Politiet øger patruljering

Østjyllands Politi øger sin patruljering på p-pladser flere steder i Aarhus.

Det sker, fordi politiet siden natten til fredag har oplevet en indbrudsbølge og fået over 40 anmeldelser om indbrud i biler forskellige steder i byen.

- Vi øger nu patruljeringen omkring større parkeringspladser i Aarhus, og så intensiverer vi efterforskningen for at finde frem til gerningsmændene blandt andet via afhøringer, sporsikring og analyser af den information, vi har samlet, siger vicepolitiinspektør Gert Bisgaard i en pressemeddelelse.



Politiet vurderer, at indbruddene er begået hele døgnet og både i den centrale, nordlige og vestlige del af Aarhus.

Fremgangsmåden er ifølge politiet den samme: Der bliver knust en rude, og gerningsmanden tager de værdier, der måtte ligge i bilen. Alligevel vurderer vicepolitiinspektøren ikke, at det er samme gerningspersoner.

- Umiddelbart tror vi ikke, at det er de samme gerningsmænd, der står bag alle indbruddene, men vi skal have stoppet den her stime af tyverier, og vi håber, at borgerne vil hjælpe os. Ser man mistænkelige personer luske rundt på en p-plads, eller har oplysninger, der kan lede os tættere på gerningsmændene, så ring til os på 114, siger han.