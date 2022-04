Opråb virkede: Pølsemand får leveret stjålne plakater tilbage

- Unødvendige udgifter er med til at gøre min løn dårligere, og det er i forvejen ikke, fordi man bliver rig af at være pølsemand. Det irriterer mig, at man ikke har mere respekt for det, sagde Niels Rasmussen da TV2 ØSTJYLLAND snakkede med ham dagen efter Facebook-opslaget.

Pølsevognen er en af otte Børnenes Kontor-vogne i byen, der blandt andet støtter børn med julehjælp og sommerlejre.

Folk holder øje

Men efter opslaget på Facebook kan Niels Rasmussens mærke, at folk holder øje med pølsevognen.

Sidste lørdag i påsken havde forpagteren for eksempel besluttet at tage plakaterne ned, da pølsevognen holdt lukket søndag og mandag.