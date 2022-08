Opført under store protester: 40 år senere står det endnu

Det var dog i nogle år ramt af underskud, men i november 2007 deltog dronningen i endnu en åbning, da Musikhuset blev udvidet med blandt andet tre nye sale og Den Jyske Opera.

Ifølge direktøren er musikhusets succes ikke givet.

- Vi lykkes med at finde noget, der passer i de flestes smag. Man skal virkelig være kræsen for ikke at kunne finde noget herinde, siger Jan Christensen, Musikhusets direktør til TV2 ØSTJYLLAND.

Kendte ikke betydningen

En af de kunstnere, der har været med helt fra starten, er lokale Lis Sørensen.

- Jeg tror ikke, vi vidste dengang, hvad det ville komme til at betyde for os som musikere på den lange bane. Og her 40 år efter står der et hus, der virkelig er blevet brugt, og det er det, der skal til, at husene skal bruges, og det har været fantastisk for os allesammen, siger sangerinden Lis Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.