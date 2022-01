Opdateret: 52-årig fængslet - sigtet for seksuelt overgreb mod 10-årig datter

En 52-årig mand bliver torsdag formiddag fremstillet i Retten i Aarhus, hvor han står tiltalt for at have begået seksuelt overgreb på sin datter, som er 10 år. Det oplyser Østjyllands Politi på sin Twitter-profil.

Om der er tale om et eller flere overgreb fremgår ikke af opslaget, men det er angiveligt sket sidste år.

På nuværende tidspunkt ønsker politiet ikke at oplyse yderligere, da man har anmodet om lukkede døre.