Område ved hotel afspærret efter anmeldelse

Politiet har fredag morgen og formiddag afspærret et område ved Hotel Comwell i Aarhus i forbindelse med en anmeldelse om en sædelighedsforbrydelse, der indløb klokken 05.15 fredag morgen.

Politiet har blandt andet undersøgt parkeringskælderen under hotellet.

Det oplyser Østjyllands Politi.

- Vi har været dernede her til morgen og formiddag for at undersøge en anmeldelse om en sædelighedsforbrydelse, siger kommunikationsmedarbejder Anne Tiedemann til TV2 ØSTJYLLAND.

- Der har været søgt med hunde, og vi blev færdige dernede lidt efter klokken 10, siger hun videre.

Østjyllands Politi fortsætter deres efterforskning i sagen. Der er endnu ingen personer anholdt i sagen.