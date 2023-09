Område i chok efter lille piges død

Den lilles piges alt for tidlige død har efterladt naboerne i chok, fortæller Sara Masudi, der har taget initiativ til at oprette et mindested for pigen. Hun har opfordret beboerne i området til at lægge blomster ved familiens opgang.

Sara Masudi fortæller, at hendes kusine så den tragiske ulykke, der skete ved en legeplads i boligområdet. Østjyllands Politi fortæller, at flere i området så hændelsen søndag aften.

Ulykken skete omkring klokken 19 søndag aften, da pigen faldt ud af et vindue på fjerde sal. Pigen pådrog sig alvorlige kvæstelser, og hendes liv stod ikke til at redde.

Blomster til minde

Sara Masudi kendte ikke familien personligt, men hun havde set pigen med sin mor flere gange.

Mandag tog hun initiativ til at lave et mindested ved familiens opgang. Hun opfordrede beboerne i området til at sætte blomster, og det har mange allerede taget til sig.

- Jeg blev bare så rørt. Jeg tænkte, at det ville være sødt at vise, at vi er der for hende, siger Sara Masudi, der kan se flere, der er på vej med blomster, da TV2 Østjylland taler med hende.

- Fællesskab er et stort kendetegn for området. Vi står sammen i sådan nogle situationer, siger hun.

Østjyllands Politi oplyser, at der ikke ligger noget kriminelt bag pigens død. De betragter sagen som en tragisk ulykke.

Har man set ulykken, kan man kontakte Offerrådgivningen, oplyser Østjyllands Politi.