Område døjer stadig med oversvømmelser

Vandstanden er faldet efter de store mængder nedbør i oktober, men flere steder står vandet fortsat langt over normalen.

Det gælder blandt andet ved Årslev Engsø i Aarhus, hvor Brabrandstien stadig er oversvømmet, melder Aarhus Kommune på Facebook.

Omkring Eskelund, Andebroen, Rostadion og Stadevej er der så høj vandstand, at kommunens fejemaskiner ikke har mulighed for at rengøre stien endnu.



Mandag aften og hele tirsdag forventes regnen igen at falde over Østjylland, hvor der lokalt kan falde op til 50 millimeter nedbør.