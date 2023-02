Område afspærret: Altan i fare for at styrte ned

Et område på Frederiksbjerg i Aarhus er søndag eftermiddag blevet afspærret af Østjyllands Politi.

Det skyldes en ødelagt altan på en adresse på Stadion Allé. Altanen, der tilhører bygningens øverste lejlighed, er til stor fare for forbipasserende, oplyser operationschef ved Østjyllands Brandvæsen Søren Møller.

- Faren her er, at den løsner sig helt og falder ned og rammer nogen. Det er med fare for livet, når noget falder ned fra den højde - så er det alvorligt. Det kan også gøre store skader på biler, siger han til TV2 Østjylland.



Ifølge operationschefen kan skaden på altan meget vel være kommet under fredagens storm Otto.

- Uden at kunne sige det 100 procent kunne det godt være en af Ottos efterladenskaber. Den er oppe i højden, hvor blæsten rigtig kan tage fat, siger han.



Beboer ringede til alarmcentral

Alarmopkaldet kom fra lejlighedens beboer 14.06, og ejeren af bygningen er ligeledes tilkaldt sammen med skadeservice, der skal sikre altanen.