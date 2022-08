Omdiskuteret kostskole har fundet ny rektor i Aarhus

Herlufsholm Skole og Gods har fundet deres nye rektor, og den sydsjællandske skole har kigget itl Østjylland.

Valget er nemlig faldet på Gitte Nørgaard, som er direktør på Aarhus Business College og efter 14 år nu forlader den østjyske uddannelsesinstitution.

Det fremgår af en pressemeddelelse fra Aarhus Business College.

-Det har været 14 fantastiske år på Aarhus Business College, og jeg vil gerne sende en varm tak til elever, medarbejdere, ledelse og bestyrelse for samarbejdet samt til de mange eksterne partnere, der hver dag bakker op om skolen. Uddannelse er fundamentet for et godt liv, og det har været en stor glæde at bidrage til dannelse og uddannelse af unge i Aarhusområdet. Et arbejde jeg nu ser frem til at forsætte på Herlufsholm, siger Gitte Nørgaard i et skriftligt citat.



Gitte Nørgaard afløser Mikkel Kjellberg, som blev fyret i maj efter TV2-dokumentaren Herlufsholms Hemmeligheder, som viste en stribe krænkelser på skolen i Næstved.