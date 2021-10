Olieudslip i å - løber lige mod stor sø

TV2 ØSTJYLLAND har mandag været i kontakt med Østjyllands Brandvæsen, der bekræfter, at tjenesten har lagt en flydespærre ud i Døde Å.

Den vil kunne inddæmme den værste forurening og stoppe olien fra at løbe videre ud i Brabrand Sø og derfra videre i Aarhus Å, der snor sig gennem midtbyen fra vest.

Aarhus Kommunes miljøvagt er ifølge Østjyllands Brandvæsen i gang med at opspore kilden til forureningen. TV2 ØSTJYLLAND har kontaktet Aarhus Kommune for at få bekræftet dette.