OL-støtte til Aarhus Atlet

For nylig meddelte Danmarks Idrætsforbund (DIF), at forbundet vil uddele økonomisk støtte i form af et stipendium til samlet 150.000 dollar.

Pengene vil blive ligeligt fordelt mellem syv atleter, der frem mod sommer-OL i 2024 vil få udbetalt et månedligt beløb.

En af de atleter er sprinteren Kojo Musah, der glæder sig over, at DIF vil støtte hans udvikling frem mod legene i Paris.

- Det er altafgørende for mig at få den form for opbakning, da det betyder, at jeg kan fokusere 100 procent på sporten, siger Musah.