Officielt: Stor del af indkøbscenter rives ned

En stor del af City Vest skal rives ned og erstattes med boliger. I hvert fald hvis det står til ejeren af City Vest, A. Enggaard.

Denne beslutning er Aarhus Kommune enig i.

Planen er at omdanne dele af indkøbscentret til boliger, så det kan blive ved med at være et samlingssted og bycentrum i Gellerup, oplyser Aarhus Kommune.

Hvis planen godkendes, er det meningen, at man vil bevare og ombygge den nordlige tredjedel af centret og nedrive de to sydlige tredjedele og omdanne dem til boliger.

Forslaget kan blive realiseret

Det hele begyndte med, at Aarhus Kommunes planafdeling, Plan, blev kontaktet af A. Enggaard.

Det skal nu besluttes, om ideerne fra A. Enggaard angående City Vest har den ønskede kvalitet, samt om planafdelingen synes, at forslaget kan lade sig gøre.

Er dette tilfældet, skal der laves et lokalplansforslag for området.

Meningen med denne lokalplan er at give mulighed for, at området kan bruges til forskellige byformål, butikker, boliger og eventuelt kulturelle eller fritidsformål.