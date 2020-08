Officielt: Bundu er solgt i historisk stor handel

Det bekræfter AGF på sin hjemmeside. Det samme gør hans nye klub, RSC Anderlecht, på Twitter.

- Vi er nået til enighed med Anderlecht om en tilfredsstillende transfersum for Mustapha Bundu, som har været i søgelyset hos Anderlecht i et stykke tid. Og da Bundu også er nået til enighed med klubben om sine personlige vilkår, er en transfer nu en realitet, siger sportschef i AGF, Peter Christiansen, til klubbens hjemmeside.

Offensivspilleren bliver sendt afsted til den belgiske liga med et stort klap på skulderen fra sin sportschef.

- Vi kommer til at savne Bundu, hvis kvaliteter på banen vi alle kender og især har oplevet i den netop afsluttede sæson, hvor han har været 'outstandig' og virkelig har fået sit gennembrud i 3F Superligaen. Nu er tiden inde til, at Bundu skal ud og prøve sig af på en større scene, og det ønsker vi ham al mulig held og lykke med.

AGF beskriver selv handlen som 'historisk stor' uden at komme nærmere ind på salgsprisen. I en fondsbørsmeddelelse oplyser klubben dog, at de - på baggrund af den nye handel - forventer et overskud på mellem 15 og 30 millioner kroner før skat i det nuværende regnskabsår.

Den 3. august udsendte klubben også en fondsbørsmeddelelse. Her kunne man læse, at de forventede, at handlet ville indbringe klubkassen en samlet sum på 25-30 millioner kroner.

Klubben ønsker fredag ikke at oplyse den endelige salgspris.

Bundu nåede at få tre år i den hvide trøje med 109 kampe og 21 mål til følge.