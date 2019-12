'Offentlig myndighedsperson' anholdt for bestikkelse

Østjyllands Politi har anholdt en 49-årig mand, der er sigtet for "som offentlig myndigheds person" at have modtaget bestikkelse.

Det oplyser politiet i sin døgnrapport.

Manden fremstilles onsdag formiddag i grundlovsforhør. Her vil anklageren bede dommeren om at lukke dørene for offentligheden.

Manden sigtes for at have overtrådt straffelovens paragraf 144. Den lyder:

"Den, der i udøvelse af dansk, udenlandsk eller international offentlig tjeneste eller hverv uberettiget modtager, fordrer eller lader sig tilsige en gave eller anden fordel, straffes med bøde eller fængsel indtil 6 år."

Østjyllands Politi vil derfor ikke oplyse yderligere om sagen og vil heller ikke fortælle, hvilken offentlig myndighed den sigtede er ansat i.