Østjysk koncern lander rekordregnskab

De flere og større centre har bidraget til større omsætning for Plantorama, som i 2021 har omsat for 592 millioner kroner. Det er rekordhøjt.

Mindre spild

Den rekordhøje omsætning har medvirket til, at overskuddet er steget til knap 74 millioner kroner før skat. Også det er rekord for kæden.

– Det seneste år har i høj grad været præget af stor investeringsaktivitet, hvor vi ud over at åbne to nye centre og udbygge tre af de eksisterende er begyndt på to kæmpecentre i Høje Taastrup og Kolding.

- Med åbningerne af nye centre i Tilst og Hørsholm er vores stordriftsfordele blevet endnu større, og vores arbejde med bæredygtighed har blandt andet resulteret i mindre spild end tidligere, siger Peter Vang Christensen, der er administrerende direktør i Plantorama.

Centrene i Høje Taastrup og Kolding ventes at åbne i henholdsvis marts 2023 og 2024.