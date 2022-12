Østjysk gigant i kæmpe handel

Stark Group A/S, som er Danmarks største forhandler og distributør af byggematerialer, har underskrevet en aftale om at købe Saint-Gobain Building Distribution Ltd., der ejer og driver flere end 600 forretninger og distributionscentre i Storbritannien.



Det meddeler Stark mandag i en pressemeddelelse. Her fremgår det også, at handlen er indgået til en såkaldt enterprise value, en måling af et aktieselskabs totale værdi, på cirka 6,4 milliarder kroner.

Handlen omfatter nogle af Storbritanniens førende brands inden for salg og distribution af byggematerialer til professionelle håndværkere.

Omsætning på 67 mia