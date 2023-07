Østjysk charterselskab er i kontakt med gæster på kaosramt ferieø

Kontakt TV2 Østjylland via redaktion@tv2oj.dk .

Han oplyser, at selskabernes gæster ikke befinder sig i berørte områder på øen. Og at der lige nu - på grund af blandt andet vindretning - ikke er grund til bekymring.

- Vi læner os op ad de meldinger, vi får fra vores brancheorganisation og Udenrigsministeriet, fortæller Henrik G. Jensen.

Skovbranden brød ud tirsdag i et bjergområde i den sydøstlige del af Rhodos og har siden bredt sig.

Brandene har ramt den græske ferieø på et tidspunkt, hvor Grækenland ligesom resten af Sydeuropa står midt i en hedebølge.

Søndag ventes temperaturen at nå 45 grader i Grækenland, skriver Reuters.

Det græske udenrigsministerium har aktiveret sit nødberedskab for at kunne bistå udlændinge, der ønsker at forlade landet på grund af skovbrandene.