Østjysk Boligs snerydning og hækklipning: Flere betaler dyrt

Her betalte beboerne i 2018 næsten 60 procent mere end gennemsnitsprisen for almene boliger, når man kigger på den samlede renholdelsesudgift.

Brancheorganisationen Danmarks Almene Boliger (BL) fortæller til TV2 ØSTJYLLAND, at boligorganisationen har ”et kæmpestort ansvar” for at sikre, at driften bliver drevet effektivt, ligesom de skal sørge for, at der er kontrolmiljøer.

- Organisationen skal drives med sparsommelighed og effektivitet. Derfor er der også en række systemer, så man kan se, om ens udgifter ligger indenfor det normale, så både beboere og bestyrelse kan benytte dem, siger Bent Madsen, der er administrerende direktør i BL.