Østjyllands Brandvæsen efterlyser penge til brandfolk og stationer

Aarhus er ikke godt nok beskyttet imod fremtidens brandkatastrofer. Sådan lyder opråbet fra beredskabsdirektøren, der frygter den dag, byen bliver ramt af flere store brande, og beredskabet ganske enkelt ikke slår til.

Beredskabsdirektøren vil derfor konkret have iværksat en udviklingsplan, der indebærer, at byens beredskab kommer til at tælle 32 fuldtidsansatte på vagt, og at der anlægges to nye brandstationer.