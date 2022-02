Østjyder tænder lys for Mia

Mange østjyder er mødt op i Mathilde Fibigers Have tæt ved Aarhus Domkirke for at tænde et lys og vise deres sympati med den unge kvinde. Det sker ved en mindehøjtidelighed klokken 17.

- Mange er berørte af den her sag. Folk har et behov for at mødes og opleve, at de ikke er alene om at bekymre sig og føle sig bange, siger Signe Uldbjerg til TV2 ØSTJYLLAND.