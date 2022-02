Østjyder mindes Mia i fællesskab: - Jeg bliver megarørt

Her var det tydeligt, at sagen fra Aalborg også påvirkede østjyderne.

- Jeg bliver mega rørt af den stemning, der er her, og at man er sammen om den følelse, man nogle gange har, når man som Mia går hjem fra byen med nøglerne mellem knoerne. Jeg synes bare, at det er så vigtigt, at der bliver sat fokus på det, siger en grådkvalt Jeanette Gundesbøl Sørensen til TV2 ØSTJYLLAND.

Også mænd tilstede

Det var hovedsageligt unge kvinder, der var dukket på i Mathilde Fibigers Have sent søndag eftermiddag.

Men der var også mænd imellem. En af dem var Hans Kristian Bruun Mortensen.

- Det har været godt at være her og føle fællesskabet, og at man har været sammen om det, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.