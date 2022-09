Ørsted: Derfor ryger det så kraftigt nu

Udsatte borgere med luftvejssygdomme og hjertekarsygdomme bliver fredag bedt om at forlade byerne omkring Studstrup på grund af kraftig røgudvikling.

Det betyder blandt andet, at børn med astma skal afhentes fra skoler og daginstitutioner.

Ørsted, der driver Studstrupværket, forklarer, at man har været nødt til at åbne siloen med brand i, for at komme videre med slukningsarbejdet.

- Vi er nået dertil, hvor de træpiller, der bliver kørt ud, er der gløder i. Så vi kan ikke hente dem ud via transportbåndet. Vi må hente dem direkte ud fra siloen med en gummiged, siger Carsten Birkeland Kjær, senior manager i Ørsted.