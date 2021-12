Ømer er født i Danmark - men vil ikke have dansk pas

Børnene skal igennem møllen

Det er ikke uden konsekvenser, at Ømer Baglama takker nej til et dansk statsborgerskab. Det fortæller integrationsforsker Kristian Kriegbaum Jensen fra Aalborg Universitet.

- Han har ikke stemmeret eller valgret til nationale valg.

- Det bliver sværere for ham at rejse rundt i verden.

- Han kan risikere at blive udvist, hvis han får en hård fængselsdom.

Det er bare nogle af de ting, som Ømer Baglama skal indstille sig på. Og så lidt mere, hvis han og konen drømmer om at få børn. Så får barnet ikke per automatik dansk statsborgerskab.

- Hans børn får kun statsborgerskab, hvis enten deres mor eller far har et dansk statsborgerskab, siger Kristian Kriegbaum Jensen og tilføjer:

- Så skal de børn selv gennem møllen, når de bliver voksne og opleve samme udfordringer.

Ømer Baglama kan godt se, at han ved at få et dansk statsborgerskab kan gøre livet nemmere for sine børn. Men det ændrer ikke på hans beslutning.

- Jeg synes, man skal sige stop, når man kan sige stop. Og man skal vise sin utilfredshed på den ene eller den anden måde, siger Ømer Baglama.

Det er almen viden

Tilbage til de fem spørgsmål om danske værdier, som indfødsretsprøven i sidste uge blev udvidet med, og som man skal svare rigtig på i fire ud af fem af spørgsmålene for at bestå.

Ømer Baglama vil i dag gerne svare på spørgsmålene for at bevise, at han er dansk nok. Ikke i en indfødsretsprøve, men som en sjov, lille test her på TV2 ØSTJYLLAND.

Har alle friskoler og private grundskoler pligt til at udvikle og styrke elevernes respekt for ligestilling mellem kønnene?

- Ja

Kan man komme i fængsel for at sende sit barn til udlandet til forhold, der bringer barnets sundhed eller udvikling i alvorlig fare (genopdragelsesrejse)?

- Ja

Kan en familie ifølge dansk lov bestemme, hvem et familiemedlem på 18 år må være kæreste med?

- Nej

Er det lovligt at gennemføre en religiøs vielse af mindreårige i Danmark?

- Nej

Kan man ifølge dansk lov kræve, at svømmehaller har separate åbningstider for kvinder og mænd?

- Nej

Du svarede rigtigt på alle spørgsmål. Det var jo ikke så svært?

- Det er jo nærmest almen viden. Men hvorfor skal jeg bevise det her? Jeg føler bare, at man gør mere for at folk ikke skal få passet, end at man prøver at få folk til at få det, siger Ømer Baglama og sukker dybt.