Øget patruljering giver pote

Efter 40 anmeldelser om indbrud i biler på under to døgn, meddelte Østjyllands Polti lørdag, at patruljeringen vil blive øget på p-pladser i hele byen.

Og det ser nu ud til at give pote - ikke på en p-plads dog, men på Jægergårdsgade, hvor politiet tidligt søndag morgen 06.16 modtog en anmeldelse fra en person, som havde observeret en mørkklædt mand i færd med at bryde ind i en mindre personbil parkeret på gaden.

Politiet sendte flere patruljer afsted og kunne kort efter anholde en 41-årig mand fra Aarhus.

Han var i besiddelse af forskellige koster fra personbilen. Den 41-årige kom med på politigården i Aarhus og bliver afhørt til sagen.

Ovenpå indbrudsbølgen vil Østjyllands Politi derfor efterforske grundigt, om der sammenhæng mellem de andre sager, for at få afklaret, om han kan være gerningsmand til yderligere forhold.