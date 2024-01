Nyt tøj-brand rykker ind i Aarhus

Det europæiske tøjbrand Mango den første butik i Jylland. Det bliver i shoppingcenteret Bruuns Galleri i Aarhus.

Det fremgår af en pressemeddelse fra Mango. Den nye butik er i alt cirka 600 m2 og åbner i første halvdel af 2024.



- Vi er meget stolte over, at et stærkt og internationalt brand som Mango har valgt Bruuns Galleri til deres tredje butiksåbning i Danmark. Bruuns Galleri besøges af næsten 11 millioner gæster årligt og har en stærk tilstedeværelse blandt den yngre målgruppe, kvinder i alderen 17-39 år. Mango supplerer vores sortiment af mode, og både vi og vores besøgende ser frem til deres åbning, siger Claus Brændgaard, Regional Center Manager i Bruuns Galleri i en pressemeddelese.