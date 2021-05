Nyt symbol skal hjælpe borgere med demens

Fra i dag kan demensramte borgere i Aarhus Kommune tage forbi DemensHjørnet i Aarhus midtby og hente et nyt symbol, der skal hjælpe dem i deres hverdag.

Demens er nemlig svært at se. Derfor har man på national plan udviklet et symbol, som borgere med demens kan sætte på jakken, dankortet eller i nøgleringen, for på den måde at gøre det tryggere for dem at færdes udenfor hjemmet.

Symbolet skal nemlig være med til at signalere til andre, at en person med demens kan have brug for hjælp eller ekstra hensyntagen.