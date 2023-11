Siden 1. oktober har det været forbudt for dieselpersonbiler af klassifikationen Euronorm 1-4 at køre ind i miljøzonerne i Aarhus, København, Odense, Aalborg og Frederiksberg, medmindre de har fået eftermonteret et godkendt partikelfilter. Og mange har brudt loven.

3045 administrative bødeforelæg er udstedt i alt, skriver TV 2 Kosmopol.