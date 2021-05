Nyt kviktestcenter åbner fredag

Fredag får aarhusianerne endnu et sted at blive testet for coronavirus.

Som Region Midtjylland meldte ud for nylig, kommer der et nyt kviktestcenter i Brabrand Mejeri.

Onsdag melder Falck, at centeret åbner fredag og fremover vil have åbent alle ugens dage fra kl. 08 til 20.

- Vi er glade for at kunne åbne et nyt testcenter i Aarhus-området, så vi kan tilbyde borgerne flere muligheder for at blive testet. Det nye testcenter i Brabrand er blot et blandt mange tiltag, som vi løbende arbejder på at implementere, så testkapaciteten følger efterspørgslen på kviktest, siger Arne Vesterdal, der er projektchef for Falcks covid-19 indsats i Region Midtjylland.

Centeret ligger tæt på Viby Ringvej og er således nemt at komme til fra den vestlige del af Aarhus og midtbyen via Søren Frichs Vej.