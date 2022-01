Nyt initiativ: Universitet sætter solceller til salg

Nu kan studerende og ansatte på Aarhus Universitet købe en eller flere andele af et solcelleanlæg, der skal installeres på AU’s bygninger.

Det skriver Aarhus Universitet i en pressemeddelelse.

Det skyldes, at AU er del af et nyt forskningsprojekt, der er støttet af EU med 34 millioner kroner. Det skal give borgere i fem lande mulighed for købe andele af solcelleanlæg.